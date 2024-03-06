Топ-клубы интересуются «новым Маскерано» — Foot Mercato

«ПСЖ», «Ливерпуль», а также дортмундская «Боруссия» интересуются 22-летним аргентинским полузащитником «Порту» Аланом Варелой. Об этом сообщает Foot Mercato.

Игрок присоединился к португальскому клубу летом прошлого года, однако, как информирует источник, уже успел произвести впечатление среди футбольных специалистов и фанатов. Игрок неоднократно признавался лучшим в матчах своей команды, а также получил прозвище — «новый Маскерано».

Португальский клуб не намерен отпускать своего игрока ниже, чем сумма отступных, которая составляет € 70 млн. Кроме того, сообщается, что также процент с продажи игрока получит его бывший клуб — аргентинский «Бока Хуниорс».

Варела провёл за «Порту» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.