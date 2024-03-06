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Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» сыграть вничью со «Спортингом»

Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» сыграть вничью со «Спортингом»
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6 марта прошёл матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались португальский «Спортинг» и итальянская «Аталанта». Команды сыграли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, Португалия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2024, среда. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Паулинью – 17'     1:1 Скамакка – 39'    

На 17-й минуте Паулинью вывел португальский клуб вперёд. На 39-й минуте клуб из Италии восстановил равновесие на табло усилиями Джанлуки Скамакки. Отметим, что голевую передачу на Скамакку отдал полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который вышел в основном составе гостей. Во втором тайме Алексей был заменён. На 72-й минуте вместо российского игрока на поле вышел Тён Компейнерс.

Ответный матч «Аталанты» и «Спортинга пройдёт 14 марта 2024 года в Бергамо, Италия. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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