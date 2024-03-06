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Дайер: Кейн — самый надёжный бомбардир в мире, любой рад играть с ним

Дайер: Кейн — самый надёжный бомбардир в мире, любой рад играть с ним
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Защитник «Баварии» Эрик Дайер высказался о партнёре по мюнхенскому клубу и сборной Англии — нападающем Гарри Кейне.

«Играть с Кейном — невероятно. Я очень рад за него, потому что он забивает множество голов. Да, он самый надёжный бомбардир в мире. Любой был бы рад играть с ним, и, конечно, это ещё приятнее, когда дружишь с таким человеком. Это помогает мне быстрее освоиться в клубе», — приводит слова Дайера Goal.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 95 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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