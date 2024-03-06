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Анчелотти — о двухматчевой дисквалификации Беллингема: нам кажется это несправедливым

Анчелотти — о двухматчевой дисквалификации Беллингема: нам кажется это несправедливым
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Джуд Беллингем дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании за удаление по завершении игры 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

«Мы обжалуем дисквалифицию Беллингема на два матча. Нам кажется это несправедливым», – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.

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