«Манчестер Сити» седьмой сезон подряд выходит в 1/4 финала ЛЧ

В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» на домашней арене уверенно переиграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 3:1. Таким образом, английская команда пробилась в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира в седьмой раз подряд.
В последний раз «Манчестер Сити» не пробивался в данную стадию Лиги чемпионов в 2017 году. Это произошло после того, как «горожане» по сумме двух матчей не смогли одолеть «Монако» (6:6*, * за счёт голов, пропущенных дома). В последующих семи матчах 1/8 финала «горожане» проходили такие команды, как «Базель», «Шальке», «Реал», «Боруссию» Мёнхенгладбах, «Спортинг» и «Лейпциг» (дважды).
Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде встретится с «Ливерпулем» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 18:45 мск.
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