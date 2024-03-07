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«Манчестер Сити» седьмой сезон подряд выходит в 1/4 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» седьмой сезон подряд выходит в 1/4 финала ЛЧ
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В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» на домашней арене уверенно переиграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 3:1. Таким образом, английская команда пробилась в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира в седьмой раз подряд.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5'     2:0 Альварес – 9'     2:1 Эльюнусси – 29'     3:1 Холанд – 45+3'    

В последний раз «Манчестер Сити» не пробивался в данную стадию Лиги чемпионов в 2017 году. Это произошло после того, как «горожане» по сумме двух матчей не смогли одолеть «Монако» (6:6*, * за счёт голов, пропущенных дома). В последующих семи матчах 1/8 финала «горожане» проходили такие команды, как «Базель», «Шальке», «Реал», «Боруссию» Мёнхенгладбах, «Спортинг» и «Лейпциг» (дважды).

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде встретится с «Ливерпулем» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 18:45 мск.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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