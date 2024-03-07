Стали известны четыре участника четвертьфиналов Лиги чемпионов

7 марта завершился очередной игровой день в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. По его итогам определились ещё две команды, которые вышли а четвертьфинал турнира. Ими стали английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

«Манчестер Сити» по итогам двух матчей прошёл датский «Копенгаген» (3:1, 3:1). «Реал», в свою очередь, стал победителем в противостоянии с немецким «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1).

Таким образом, «Манчестер Сити» и «Реал» присоединились к мюнхенской «Баварии» и французскому «ПСЖ», которые обеспечили себе участие в четвертьфинале нынешнего сезона Лиги чемпионов вчера, 6 марта.

Напомним, в прошлом сезоне Лиги чемпионов победителем стал «Манчестер Сити». В финале турнира английский клуб обыграл миланский «Интер» со счётом 1:0.