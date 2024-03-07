Реал не проигрывает немецким клубам серии плей-офф ЛЧ с 2013 года

Сегодня, 7 марта 2024 года, завершился ответный матч 1/8 между мадридским «Реалом» и немецким «РБ Лейпцигом» (1:1). Таким образом, «Реал» не проигрывает немецким клубам в серии плей-офф с 2013 года.
Последний раз испанский клуб покидал Лигу Чемпионов на стадии плей-офф в противостоянии с немецкими клубами в сезоне 2012-2013.
Тогда мадридский «Реал» на стадии 1/2 финала Лиги Чемпионов выбила дортмундская «Боруссия» под руководством Юргена Клоппа. В первом матч «Боруссия» одержала победу со счетом 4:1. Ответная игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:0.
Напомним, на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места.
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