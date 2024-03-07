Анчелотти высказался о том, что ему грозит почти 5 лет тюрьмы в Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что прокуратура Испании требует 4 года и 9 месяцев тюрьмы за сокрытие € 1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год.

«Это старая история, начавшаяся восемь лет назад, когда прокуратура считает, что я был резидентом, а я считаю, что я не был резидентом. Штраф я уже оплатил, деньги уже в прокуратуре, с адвокатами только разговаривают, чтобы найти решение. Я убеждён, что я невиновен, что я был нерезидентом в 2015 году и посмотрим, что решит судья», — приводит слова Анчелотти Marca.

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Напомним, Анчелотти вернулся в «Реал» в июле 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. Ранее сообщалось, что «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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