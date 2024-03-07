«Судья откровенно помог «Реалу». Экс-арбитр – о толчке Винисиусом игрока «РБ Лейпциг» в ЛЧ

Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о спорном эпизоде с участием Винисиуса Жуниора в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и немецкой командой «РБ Лейпциг» (1:1).

«Винисиус мог быть удалён, потому что толкнул соперника в шею, а не в грудь. Если он получает жёлтую за фол и ещё одну за толчок – это две карточки. Его должны были выгнать. Сегодня судья откровенно помог «Реалу», они должны были играть в меньшинстве! И именно тот, кто забил гол, должен был быть удалён», – приводит слова Итурральде AS.

Напомним, на 55-й минуте встречи вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на защитнике гостей Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный арбитр матча Давиде Масса показал бразильцу жёлтую карточку.

Отметим, что через 10 минут Винисиус открыл счёт в игре. Матч завершился вничью – 1:1. А по сумме двух встреч испанский клуб гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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