Сульшер рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» после возвращения Роналду

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о проблемах после того, как в команду вернулся Криштиану Роналду.

«Это было очень быстрое решение. Когда стало очевидно, что он покидает «Ювентус», были и другие клубы, которые хотели его получить. «Манчестер Юнайтед» спросил меня: «Хотели бы вы, чтобы мы попробовали вернуть его?». Я сказал да, потому что мы знаем, что Криштиану качественный игрок, и ему 37 лет. Но мы должны справиться – он лучший бомбардир в мире. Это не сработало ни для меня, ни для Криштиану, но на тот момент это было правильное решение.

Мы сразу начали думать о том, как мы собираемся прессовать и вносить небольшие изменения. Криштиану отличается от Антони Марсьяля, который был впереди, и Мэйсона Гринвуда или Маркуса Рашфорда. Эдинсон Кавани пострадал больше всего, когда пришел Криштиану.

Роналду хотел играть три матча из четырёх, он понял, что тоже стареет. Но когда вы его однажды оставите в запасе, он будет недоволен. С мячом, с ним в команде не было проблем. Без его прессинга нам пришлось немного изменить разные роли, к которым мы привыкли. Мы были одной из самых прессингующих команд до того, как к нам присоединился Роналду. Мы отпустили Дэна Джеймса, когда пришёл Криштиану, это два разных типа игроков. Для меня это было правильное решение, но оно оказалось неправильным», — приводит слова Сульшера Evening Standard.

Напомним, Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 по 2022 год. Сейчас португальский форвард выступает за «Аль-Наср».

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