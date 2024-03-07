«Манчестер Сити» стал третьей командой в истории ЛЧ, выигравшей 10 матчей подряд

Вчера, 6 марта, «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:1 (6:2 – по сумме двух матчей).

Таким образом, «горожане» стали третьей командой в истории ЛЧ, выигравшей 10 матчей подряд. До «Сити» это удавалось лишь мадридскому «Реалу» (10 побед к февралю 2015 года) и мюнхенской «Баварии» (15 игр к ноябрю 2020 года и 10 игр к ноябрю 2013 года).

На групповом этапе «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей (18 очков) и занял первое место в квартете G с «Лейпцигом» (12 очков), «Янг Бойз» (4 очка) и «Црвеной Звездой» (1 очко).

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0. Победный гол забил испанский полузащитник Родри.

0,5 Бруну и 2,5 гола «Реала». ХиТ#175