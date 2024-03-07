Бистрович: матч со «Спартаком» в снегопад — не самый жёсткий в карьере. Было забавно

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказал мнение о домашнем матче с московским «Спартаком» на заснеженном поле в ноябре 2023 года (0:2).

«Матч со «Спартаком» в снегопад ― не самый жёсткий в моей карьере. Я играл под такими ливнями, из-за которых мяч невозможно вести. Со «Спартаком» хоть что-то можно было сделать. Было забавно, потому что мы вышли на разминку и всё было нормально. Потом ушли в раздевалку, через пять минут вышли — и всё белое!

Это, конечно, не футбол. Немного похоже на пляжный. Ты делаешь забросы, борешься и надеешься забить случайный гол. Причём первый тайм мы неплохо сыграли. Конечно, легче было бы перенести матч», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

25 ноября 2023 года в рамках 16-го тура РПЛ калининградская «Балтика» сыграла на своём стадионе с московским «Спартаком». Матч проходил в сложных погодных условиях на сильно заснеженном поле и завершился победой красно-белых со счётом 2:0 благодаря голам Даниила Хлусевича и Квинси Промеса.