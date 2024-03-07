Миранчук вошёл в топ-3 игроков «Аталанты» по результативности в 2024 году

Вчера, 6 марта, итальянская «Аталанта» сыграла вничью с португальским «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт 14 марта в Италии.

Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голевой передачей. Таким образом, 28-летний футболист вошёл в тройку по результативности за 2024 год среди всех игроков «Аталанты» (2+4 в 12 матчах).

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 7,5 млн.

Всего в нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 25 матчей, забил три мяча и отдал восемь голевых передач.