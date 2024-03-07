Кристиян Бистрович назвал отличия европейцев от россиян

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о различиях в менталитетах обитателей европейских стран и жителей России.

«Европейцы изначально теплее и открытее. Россияне при первом знакомстве всегда чуть закрытые, но стоит тебе с кем-то близко пообщаться, россияне открываются гораздо глубже европейцев. Мне это нравится ― я такой же: сначала закрытый, а потом открываюсь», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

25-летний хорватский центральный полузащитник Кристиян Бистрович перешёл в московский ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена». В сентябре 2023 года футболист ушёл в аренду до конца текущего сезона в калининградскую «Балтику», где в 16 матчах во всех турнирах отметился двумя голами и одним результативным пасом.