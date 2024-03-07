Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спарта П — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиян Бистрович назвал отличия европейцев от россиян

Кристиян Бистрович назвал отличия европейцев от россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о различиях в менталитетах обитателей европейских стран и жителей России.

«Европейцы изначально теплее и открытее. Россияне при первом знакомстве всегда чуть закрытые, но стоит тебе с кем-то близко пообщаться, россияне открываются гораздо глубже европейцев. Мне это нравится ― я такой же: сначала закрытый, а потом открываюсь», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

25-летний хорватский центральный полузащитник Кристиян Бистрович перешёл в московский ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена». В сентябре 2023 года футболист ушёл в аренду до конца текущего сезона в калининградскую «Балтику», где в 16 матчах во всех турнирах отметился двумя голами и одним результативным пасом.

Материалы по теме
«Когда на тебя в 19 лет орёт Вернблум — это страшно». Вернётся ли Бистрович в ЦСКА?
Эксклюзив
«Когда на тебя в 19 лет орёт Вернблум — это страшно». Вернётся ли Бистрович в ЦСКА?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android