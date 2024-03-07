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Спарта П — Ливерпуль. Прямая трансляция
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Клопп — о предстоящем матче со «Спартой»: посмотрим, что они покажут

Клопп — о предстоящем матче со «Спартой»: посмотрим, что они покажут
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с пражской «Спартой».

«Очевидно, мы смотрели некоторые игры с участием «Спарты». С приходом Бриана Приске (главный тренер команды. — Прим. «Чемпионата») они многое поменяли. Выиграв чемпионский титул, «Спарта» набралась уверенности в своих силах, у них чёткая идея игры, очень интенсивный стиль. Понятно, что «Спарта» переживает хороший момент, но посмотрим, что они покажут в матче с нами», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «Ливерпуль» сыграет со «Спартой» сегодня, 7 марта. Игра пройдёт в Чехии и начнётся в 20:45 по московскому времени. Ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы примет «Энфилд».

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