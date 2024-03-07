Талалаев: «Реал» сыграл так, что «Лейпциг» мог увезти из Мадрида победу

Известный российский тренер Андрей Талалаев высказался об итогах ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» — «Лейпциг». Игра проходила в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. По мнению Талалаева, мадридцы показали не лучшую игру, поэтому немецкий клуб вполне мог увезти из Испании победный результат.

«Реал» сыграл так, что «Лейпциг» мог сегодня увозить победу. Немецкий клуб сложноват для команд, которые играют в контроль мяча, потому что он очень быстрый в атаке. Опять же, стечение обстоятельств: будь у «Лейпцига» чуть более классный нападающий, «Реалу» было бы сложнее», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, первый матч команд закончился в пользу «Реала» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух игр мадридский клуб обыграл соперника с общим счётом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.