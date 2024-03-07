Билялетдинов: нельзя забывать о помощниках Абаскаля, коммуникация в «Спартаке» налажена

Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале и его ближайших помощниках.

«Нельзя говорить, что «Спартак» без Абаскаля справляется. Тренер всё равно готовит команду к игре со своим штабом и персоналом. Очень некорректно забывать о тех, кто работает рядом с Абаскалем. Значит, в этом плане коммуникация налажена.

Готовность команды – это общая работа, в том числе и тренера. Да, Абаскаль остался в Москве на матч с «Зенитом», но тут много зависит от ассистентов. Может быть, ему было бы некомфортно на трибуне стадиона», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 19 туров РПЛ нынешнего сезона «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.