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«Ростов» сыграет в южном дерби с «Краснодаром» в специальной форме

«Ростов» сыграет в южном дерби с «Краснодаром» в специальной форме
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В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграет с «Краснодаром» в специальной форме, сообщает пресс-служба дончан. Южное дерби состоится в пятницу, 8 марта. Начало встречи — в 18:30 мск.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Южная классика — особенный для нас матч. Противостояние двух южных команд, наполненное эпичной борьбой и яркими эмоциями! Специально для этой игры совместно с нашим официальным партнёром мы разработали уникальный комплект игровой формы.

В основу её дизайна вошла знаменитая мозаика из подземных переходов в центре города, которая подчёркивает ростовскую идентичность, а также культовые памятники архитектуры южной столицы. Уверены, что эта идея, наполненная историческими ценностями, вдохновит нашу команду!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

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