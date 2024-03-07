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Защитник «Лейпцига» Раум: судья говорил с нами с усмешкой, а с «Реалом» — более вежливо

Защитник «Лейпцига» Раум: судья говорил с нами с усмешкой, а с «Реалом» — более вежливо
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Защитник «РБ Лейпциг» Давид Раум высказался о судействе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с итальянцем Давиде Массой. Напомним, первый матч завершился победой «Реала» со счётом 1:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

«Не назвал бы судейство странным, но судья говорил со мной и моими партнёрами с небольшой усмешкой. Он однозначно хороший рефери, но мы тоже приятные и классные парни. С нами можно разговаривать нормально. На мой взгляд, к игрокам «Реала» он обращался более вежливо.

Обидно, что приходится комментировать судейство в таком турнире, как Лига чемпионов. Здесь должны работать лучшие из лучших. Он, безусловно, топ-судья, но принял несколько плохих решений. Я не хочу знать, что происходит, когда Винисиус спокойно позволяет себе схватить Орбана за горло», — приводит слова Раума Trierischer Volksfreund.

Финал Лиги чемпионов — 2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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