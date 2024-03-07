Хавбек «Реала» Беллингем высказался по итогам игры с «РБ Лейпциг»

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1).

«Трудный матч. Мы не показали свой лучший футбол, но важно уметь побеждать и проходить дальше в самом важном турнире, даже когда играешь не так хорошо, как умеешь. Мы не довольны, но зато мы вышли в четвертьфинал», — приводит слова Беллингема Football on TNT Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победы во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. Последний раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0.