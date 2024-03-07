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Орбан — о толчке в шею от Винисиуса: судьям не хватает смелости, чтобы удалять звёзд

Орбан — о толчке в шею от Винисиуса: судьям не хватает смелости, чтобы удалять звёзд
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Центральный защитник и капитан «РБ Лейпциг» Вилли Орбан высказался о судействе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с итальянцем Давиде Массой. Напомним, первый матч завершился победой «Реала» со счётом 1:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

«К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков. Винисиусу можно было показать красную карточку. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно!» — приводит слова Орбана Sky Sport Germany.

Напомним, на 55-й минуте футболист «Реала» Винисиус Жуниор сфолил на Орбане, а после этого, в ходе возникшего спора, толкнул венгра двумя руками в шею. За данный фол вингер получил жёлтую карточку.

Финал Лиги чемпионов — 2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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