Беллингем — о своей дисквалификации: я не сказал ничего оскорбительного

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свою дисквалификацию на два матча чемпионата Испании за удаление по завершении игры 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

«То, что случилось, связано с судьёй и его решением свистнуть. Нужно помнить, что он человек, но и я – тоже. Чтобы оценивать мои действия, нужно в большей степени прибегать к здравому смыслу. Я не сказал ничего оскорбительного, мои слова не отличались от того, что говорили мои товарищи по команде. Но я несу ответственность за свои действия. Не горжусь ими, но думаю, что два матча бана — это смехотворно. Если наказание таким и останется, я должен принять эту ответственность. Тогда буду поддерживать «Реал» с трибун», — приводит слова Беллингема издание Marca.

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Напомним, в компенсированное ко второму тайму матча с «Валенсией» время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема. После 27 проведённых матчей Ла Лиги сезона-2023/2024 «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков. У идущей на втором месте «Жироны» 59 очков в активе. Джуд в нынешнем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.