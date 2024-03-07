Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с днём рождения

«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с днём рождения
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила своего бывшего главного тренера Лучано Спаллетти с днём рождения. Сегодня, 7 марта, итальянскому специалисту исполняется 65 лет.

«Лучано Спаллетти — 65! С днём рождения!» — гласит сообщение «Зенита» в телеграм-канале.

Напомним, прошлым летом бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии. За время своей тренерской карьеры Спаллетти выигрывал Кубок Италии (дважды), Российскую Премьер-Лигу (дважды), Кубок и Суперкубок России и Серию А. Вместе с «Наполи» Лучано выиграл чемпионский титул в сезоне-2022/2023, для неаполитанцев он стал первым за последние 33 года. Отметим, что в нынешнем сезоне «Наполи» после 27 туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Материалы по теме
Юрий Сёмин: Семак в «Зените» работает лучше, чем Адвокат и Спаллетти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android