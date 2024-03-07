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Рюдигер — о выходе «Реала» в 1/4 финала ЛЧ: не празднуем, потому что играли плохо

Рюдигер — о выходе «Реала» в 1/4 финала ЛЧ: не празднуем, потому что играли плохо
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Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался об игре своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1). Напомним, первый матч завершился победой «Реала» со счётом 1:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

«Мы не празднуем выход в четвертьфинал, потому что играли плохо. Мы не держали в уме результат первого матча, просто были небрежны и медлительны, не вступали в отборы. В Лиге чемпионов за такое зачастую наказывают.

«Лейпциг» хорошо играл, постоянно оказывая давление на нас. Эта команда заставила нас прижаться к воротам, и мы не нашли ответ на это. В Лиге чемпионов нельзя начинать и заканчивать матч так, как это делали мы. Нужно все 90 минут быть внимательными и заряженными на борьбу» — приводит слова Рюдигера CBS Sports.

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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