Рюдигер — о выходе «Реала» в 1/4 финала ЛЧ: не празднуем, потому что играли плохо

Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался об игре своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1). Напомним, первый матч завершился победой «Реала» со счётом 1:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

«Мы не празднуем выход в четвертьфинал, потому что играли плохо. Мы не держали в уме результат первого матча, просто были небрежны и медлительны, не вступали в отборы. В Лиге чемпионов за такое зачастую наказывают.

«Лейпциг» хорошо играл, постоянно оказывая давление на нас. Эта команда заставила нас прижаться к воротам, и мы не нашли ответ на это. В Лиге чемпионов нельзя начинать и заканчивать матч так, как это делали мы. Нужно все 90 минут быть внимательными и заряженными на борьбу» — приводит слова Рюдигера CBS Sports.