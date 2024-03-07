Гвардиола: «Реал» помучился, чтобы пройти «Лейпциг»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии мадридского «Реала» и «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, «сливочные» не без труда прошли немецкую команду, обыграв её по сумме двух матчей со счётом 2:1.

«Общий счёт 6:2 с «Копенгагеном» выглядит так, словно нам было легко. Не было. «Реал» помучился, чтобы пройти «Лейпциг». В прошлом мы играли с этой командой и все вокруг только и говорили: «Ах, это будет легко». Нет. Сложно, сложно, всё сложно.

Бороться за победу в Премьер-лиге – это сложно. В Кубке Англии – также сложно. Поехать в гости к «Лутону» и выиграть на его поле – и это сложно. Но теперь это воспринимается как должное. Хорошо, значит, у нас высокие стандарты, но мы с моими футболистами знаем, что всё сложно. Хочу чувствовать это от клуба, руководства, сотрудников и футболистов», – приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в соцсети Х (ранее Twitter).