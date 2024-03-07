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Милан Вьештица: сложно представить, как будут возвращать Россию на международную арену

Милан Вьештица: сложно представить, как будут возвращать Россию на международную арену
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Бывший защитник «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица ответил на вопрос, когда стоит ждать возвращения России на международную арену.

«Если честно, то мне даже сложно представить, как Россию будут возвращать. Самое главное, чтобы закончился конфликт, а дальше со временем всё восстановится», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. В марте сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча. Соперниками российской национальной команды станут сборные Сербии и Парагвая. 21 марта команда Валерия Карпина встретится с сербами, а игра с южноамериканской командой пройдёт 25 марта. Обе встречи состоятся на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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