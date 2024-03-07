Билялетдинов: «Динамо» ещё не включилось в гонку за чемпионство

Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона», «Спартака» и «Рубина» Динияр Билялетдинов высказался об игре и результатах московского «Динамо» в этом сезоне.

«У «Краснодара» есть определённая радость, что остался такой отрыв. Там ещё «Динамо» подтягивается, поэтому всё только начинается. Пока «Динамо» ещё не включилось в гонку за чемпионство, потому что нужен соответствующий опыт. Нужно смотреть, какая будет атмосфера в плане психологии», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. По состоянию на сегодняшний день команда Марцела Лички отстаёт на четыре очка от лидирующего «Краснодара». В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые встретятся с «Ахматом». Игра пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.