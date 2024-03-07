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Стало известно будущее Стефана Савича в мадридском «Атлетико»

Стало известно будущее Стефана Савича в мадридском «Атлетико»
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Центральный защитник «Атлетико» Стефан Савич останется в мадридском клубе ещё на один сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, трудовое соглашение игрока обороны с «матрасниками» будет автоматически продлено до конца сезона-2024/2025 в соответствии с условиями действующего контракта.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, 33-летний Савич выступает за «Атлетико» с 2015 года. В составе мадридского клуба Стефан стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы УЕФА и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» 24 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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