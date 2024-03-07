Российский тренер Василенко оценил уровень чемпионата Грузии

Российский тренер Олег Василенко, недавно возглавивший футбольный клуб «Телави», оценил уровень чемпионата Грузии. Также он высказался об адаптации на новом месте и об атмосфере в команде. По словам Василенко, в «Телави» очень хороший коллектив.

«К команде адаптировался быстро, так как собирали её с нуля. У нас очень тёплая атмосфера, ребята во всём помогают. Коллектив очень хороший.

Если говорить про уровень чемпионата, то это команды нижней восьмёрки РПЛ или первой пятёрки ФНЛ», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Василенко возглавлял «Факел» и «Аланию». На тренерский мостик грузинского «Телави» российский специалист был назначен в январе этого года.