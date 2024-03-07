«Летом будет последняя попытка». Экс-чемпион РПЛ Могилевец может уйти из футбола в 31 год

Бывший чемпион России в составе «Зенита» Павел Могилевец заявил, что может закончить профессиональную карьеру в возрасте 31 года. По словам футболиста, летом он предпримет последнюю попытку трудоустройства. Если окажется нигде не нужен — повесит бутсы на гвоздь. Последним клубом Могилевца был армянский «Урарту», который он покинул в ноябре прошлого года. Накануне футболист признался, что обижен на клуб из-за того, как с ним поступили.

«Где нахожусь сейчас? По-прежнему в Ереване. Семье здесь комфортно, мне тоже. Хочу, чтобы дочка спокойно год отходила в садик, чтобы у неё появились друзья. Не хочу их перевозить туда-сюда — да и куда?

Рассчитываю ли всё ещё играть в футбол? Не то чтобы. Серёга Тумасян (представитель Могилевца. — Прим. «Чемпионата») помогает с поисками, но я надежд не питаю. Летом будет последняя попытка. Никуда не устроюсь — закончу, думаю», — приводит слова Могилевца Sport24.

Напомним, в ходе своей карьеры Могилевец выступал за армянский «Урарту», узбекистанский «Бунёдкор», а также российские «Зенит», «Ростов», «Рубин», «Пари Нижний Новгород» и «Химки». В данный момент Павел пребывает в статусе свободного агента.