Женская сборная России выиграла турнир в честь 8 Марта

В футбольном манеже «Спартак» состоялся турнир по футболу среди женских команд в честь Международного женского дня. Соревнование провёл комитет ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС), информирует официальный сайт организации.

В турнире приняли участие женские сборные команды России, Республики Беларусь, Самарской области. В составах команд играли известные футболистки, стоящие у истоков развития женского футбола на постсоветском пространстве. Также в соревновании выступила мужская сборная России, но её матчи не шли в турнирный зачёт.

Победителем турнира стала женская сборная России, которая одержала победы в матчах с Беларусью (3:1) и Самарской областью (3:0). По итогам турнира футболисток поздравили прославленные ветераны нашего футбола, также всем участницам соревнования были вручены цветы и памятные подарки.