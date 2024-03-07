Экс-игрок «Краснодара» Нахушев: в матче с «Ростовом» будет много борьбы и эмоций

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о предстоящем матче 20-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с «Ростовом».

«Тяжело говорить, сможет ли «Краснодар» получить золото. Ещё много туров играть. После возобновления чемпионата они очки потеряли уже в домашней игре с «Рубином», хотя это очень хорошая и крепкая команда. Но сейчас такой чемпионат, что после возобновления все в разном состоянии: кто-то готовится бороться за медали, кому-то нужны просто очки.

Тяжёлая будет игра, тем более это южное дерби. Оно всегда непредсказуемое. Вплоть до того, кто в каком состоянии подойдёт, какую тактику на игру выберут, кто будет там играть первым номером, а кто — от обороны. Тренеры подготовятся и с одной, и с другой стороны. Валерий Карпин мне очень импонирует. Я восхищаюсь им как человеком и тренером. Думаю, будет много борьбы и эмоций, поэтому нас ожидает интересный матч.

Думаю, будет ничья. «Ростов» и «Краснодар» — достойные друг друга соперники. Я буду болеть за «Краснодар», так как эта команда мне ближе, чем «Ростов», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.