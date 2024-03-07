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Семак: ничья со «Спартаком» — негативный результат, «Зениту» нужно догонять «Краснодар»

Семак: ничья со «Спартаком» — негативный результат, «Зениту» нужно догонять «Краснодар»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который завершился вничью со счётом 0:0.

«Что касается качества игры, то для первого матча оно было неплохим. Нам не хватило остроты в атаке. Эти моменты мы, естественно, будем анализировать, будем работать. Что касается эмоциональной реакции, то мы, конечно, хотим побеждать в каждом матче. Для нас ничья — негативный результат, нам нужно догонять «Краснодар». Но ничего не поделаешь — остаётся только готовиться к следующим матчам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с «Уралом» на выезде. Игра состоится 9 марта и начнётся в 14:00 мск.

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