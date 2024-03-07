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«Барселона» провела переговоры с агентом экс-наставника сборной Германии

«Барселона» провела переговоры с агентом экс-наставника сборной Германии
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Бывший тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик возглавил список возможных преемников Хави в «Барселоне». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несколько дней назад представители сине-гранатовых встречались с новым агентом немецкого специалиста — Пини Захави. Встреча включала в себя конкретные переговоры о будущем Флика. Отмечается, что «Барселона» ещё не приняла окончательного решения, так как рассматривает и других кандидатов. Однако в испанском клубе заинтересованы в сотрудничестве с 59-летним тренером.

Флик на протяжении тренерской карьеры не работал ни в одной команде, кроме «Баварии» и сборной Германии. 59-летний специалист выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце этого сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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