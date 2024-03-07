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Экс-защитник «Арсенала» Дэвид О'Лири сравнил Салиба с ван Дейком

Экс-защитник «Арсенала» Дэвид О'Лири сравнил Салиба с ван Дейком
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Бывший футболист «Арсенала» Дэвид О'Лири заявил, что защитник «канониров» Вильям Салиба похож по стилю игры на капитана «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка.

«Салиба похож на того ван Дейка, который только пришёл в «Ливерпуль». На мой взгляд, Вильям будет становится лучше с каждым годом. Дуэт центральных защитников «Арсенала» не уступает никому в Премьер-лиге. Кроме того, перед ними играет сам Деклан Райс, который находится просто в потрясающей форме. Эта троица была великолепна в последнее время», — приводит слова О'Лири британское издание Football London.

Напомним, после 27 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Арсенал» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. Лидирует «Ливерпуль» (63 очка).

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