«Ливерпуль» и «Арсенал» должны продолжать верить». Невилл — о чемпионской гонке в АПЛ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Ливерпулю» и «Арсеналу» необходимо верить, что им удастся одолеть «Манчестер Сити». Для этого в первую очередь необходимо победить их в очном матче, нанести ущерб их вере в себя.

Если вы хотите выиграть чемпионат и подорвать настрой такой команды, как «Манчестер Сити», вам надо просто выйти на поле и сделать это», – приводит слова Невилла Sky Sports.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 63 очка и опережая «Манчестер Сити» всего на одно очко. Встреча между лидерами АПЛ состоится в воскресенье, 10 марта. Команды сыграют на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде». Начало матча — в 18:45 по московскому времени.