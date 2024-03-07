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Тарханов: Соболев — не спящий гигант. Он более подвижный, чем Павлюченко

Тарханов: Соболев — не спящий гигант. Он более подвижный, чем Павлюченко
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что нападающему красно-белых Александру Соболеву не подходит прозвище Спящий гигант, которое в своё время получил другой российский форвард Роман Павлюченко. Тарханов отметил, что Соболев — более подвижный футболист, чем Павлюченко. Также специалист считает, что у Соболева ещё есть время и потенциал, чтобы стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

«Можно ли Соболева назвать новым Спящим гигантом «Спартака»? Соболев — Неспящий гигант, он более подвижный, чем Павлюченко. Не могу его так назвать, не подходит ему такое прозвище. Соболев — хороший футболист, приличного уровня.

Он ещё молод, есть время, чтобы стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Да я бы и Павлюченко не назвал спящим. Если бы он не забивал, а так он очень много голов забил и в разных клубах поиграл», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» в 2020 году. С тех пор он провёл за красно-белых 124 матча, забил 54 мяча и отдал 29 ассистов.

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