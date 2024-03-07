Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: если не Андрей Мостовой, кто ещё из россиян может играть в Европе?

Лепёхин: если не Андрей Мостовой, кто ещё из россиян может играть в Европе?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о полузащитнике сине-бело-голубых Андрее Мостовом.

«Если не Мостовой, то кто тогда из россиян может ещё играть в Европе? Андрей — один из лучших футболистов в РПЛ, достаточно ярко играет. Не удивлюсь, если он сможет попасть в европейский чемпионат.

Сейчас тяжело сопоставить уровень Мостового с командами из Европы, потому что он давно против них не играл. Но если Андрей не соответствует этому уровню, тогда кто в России соответствует?» — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе. К нему есть интерес во Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android