Лепёхин: если не Андрей Мостовой, кто ещё из россиян может играть в Европе?

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о полузащитнике сине-бело-голубых Андрее Мостовом.

«Если не Мостовой, то кто тогда из россиян может ещё играть в Европе? Андрей — один из лучших футболистов в РПЛ, достаточно ярко играет. Не удивлюсь, если он сможет попасть в европейский чемпионат.

Сейчас тяжело сопоставить уровень Мостового с командами из Европы, потому что он давно против них не играл. Но если Андрей не соответствует этому уровню, тогда кто в России соответствует?» — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.