Чанов: я очень рад, что Чалов отказал «Зениту»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о том, что форвард армейцев Федор Чалов не перешёл в петербургский «Зенит». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» в зимнее трансферное окно предлагал ЦСКА € 10 млн за трансфер Чалова. Но форвард отказался от предложения сине-бело-голубых, поскольку по-прежнему намерен продолжить карьеру в Европе.

«Как болельщик и тренер ЦСКА, который работал с Чаловым, конечно, я очень рад, что он отказал «Зениту» в зимнее трансферное окно. Всегда привыкаешь к футболистам, которые долго находятся в команде, тяжело порой видеть, как игроки покидают клуб, тем более такие, как Федя.

Если Чалов всё-таки перейдёт в какой-то европейский чемпионат, то тут сильного расстройства не будет, это возможность для роста. Даже из того же «Базеля» Фёдор вернулся совершенно другим футболистом. Если Чалову предоставится шанс снова уехать в Европу, то это будет очень даже неплохо», — цитирует Чанова Legalbet.

Напомним, контракт Фёдора Чалова с ЦСКА истекает в декабре текущего года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету форварда 19 матчей, восемь голов и три голевые передачи.

Ранее директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы достигли принципиальной договорённости по продлению контракта с нападающим Фёдором Чаловым.