Хави ответил на вопрос о возможном возвращении Энрике в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о том, что рулевой «ПСЖ» Луис Энрике может сменить его в каталонской команде после завершения текущего сезона.

«Луис Энрике? Не хочу обсуждать то, кто станет тренером после меня. Я вообще не хочу говорить о следующем сезоне, потому что у нас ещё много работы в этом розыгрыше», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике является фаворитом спортивного директора «Барселоны» Деку на замену уходящему в конце этого сезона рулевому сине-гранатовых Хави. Об этом сообшало издание Cadena Ser.

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Напомним, Энрике работал с «Барселоной». Он возглавлял каталонский клуб с 2014 по 2017 год и помог сине-гранатовым выиграть чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.