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Экс-тренер «Мюнхена» Бушуев: переход российских футболистов в Бундеслигу реален

Экс-тренер «Мюнхена» Бушуев: переход российских футболистов в Бундеслигу реален
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Бывший тренер футбольного клуба «Мюнхен-1860» Денис Бушуев поделился мнением относительно возможности осуществления перехода российского игрока в один из дивизионов немецкого чемпионата.

«Думаю, переезд российских игроков в Германию сейчас реален. Почему нет. Если будет игрок, сопоставимый по уровню и подходящий для целей клуба Бундеслиги, не вижу никаких проблем. Лунёв переходил в «Байер». Да, не срослось, но немецкие клубы следят за российскими игроками. К тому же Головину был или есть интерес «Боруссии», насколько я знаю. Если получится, то клубы Бундеслиги могут рассматривать российских игроков как потенциальное приобретение», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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