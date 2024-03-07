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Денис Бушуев: Андрей Мостовой имеет все основания, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате

Денис Бушуев: Андрей Мостовой имеет все основания, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате
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Российский футбольный тренер Денис Бушуев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой попросил агентов найти ему вариант с переходом в европейский чемпионат.

«Андрей Мостовой уже очень многого достиг в России. Думаю, что переход в команду из лучших чемпионатов был бы прогрессом в его карьере. Это и опыт. Не знаю насчёт Франции, всё-таки там более силовой футбол, хотя там успешно выступают Головин и Кузяев. Но та же Италия, Германия подошли бы Мостовому. Любой вариант обязательно нужно рассматривать. По футбольным качествам Андрей Мостовой имеет все основания для того, чтобы заиграть в любом из топ-5 чемпионатов», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе. К нему есть интерес во Франции.

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