Семшов: Андрею Мостовому подойдёт любая европейская лига

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой попросил агентов найти ему вариант с переходом в европейский чемпионат

«У нас многие российские футболисты могут заиграть в Европе, но важно, в какой чемпионат и клуб переходит игрок, — сказал Семшов. — Есть команды, где можно играть в стартовом составе, а есть, где надо бороться за это место. Хорошо, что Мостовой поставил себе цель уехать. Всё зависит от того, как он проведёт весеннюю часть чемпионата. Может, через среднюю команду Андрей сможет попасть в большой клуб. Мостовому подойдёт любая европейская лига. Везде нужно трудиться, доказывать свою состоятельность», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе. К нему есть интерес во Франции.

Мостовой присоединился к системе «Зенита» в 2019 году. Сначала он играл за вторую команду петербуржцев. Сезон-2019/2020 Мостовой провёл на правах аренды за «Сочи». В октябре прошлого года Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Мостовой провёл 16 матчей, на его счету два гола. Всего за петербуржцев Андрей сыграл 124 матча, забил 23 мяча и стал автором 10 голевых пасов.