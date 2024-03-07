Экс-форвард «Зенита» Зарицкий: Андрея Мостового без проблем можно представить в Европе

Бывший игрок «Зенита» Михаил Зарицкий поделился мнением о полузащитнике сине-бело-голубых Андрее Мостовом.

«Представить Андрея Мостового в Европе можно без проблем. Но, возможно, роль сыграет политика. Тут вопрос стоит с точки зрения настроения европейских футбольных клубов к россиянам. Если говорить об интересе к Андрею из Франции, то, например, она полностью на стороне Украины. А если рассматривать другие чемпионаты, то Бундеслига интереснее и престижнее Лиги 1, хоть французы и техничнее», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.