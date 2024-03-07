РФС опубликовал видеоверсию решений ЭСК и судейский разбор эпизодов 19-го тура РПЛ

На официальном You-Tube канале Российского футбольного союза (РФС) были опубликованы видеоверсия решений Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) и судейский разбор спорных эпизодов в матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

В частности разбирается момент из игры «Динамо» — «Локомотив» (2:1), в котором арбитр не удалил с поля игрока красно-зелёных Евгения Морозова на 29-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против атакующего игрока команды «Динамо-Москва» №89 Бителло, по мнению всех членов комиссии, не является лишением соперника явной возможности забить гол, так как нападающий не имел возможности контролировать мяч, выбитый из-под его ног в безрассудном подкате игроком обороны. В связи с тем, что контроль мяча атакующим игроком является важнейшим критерием для того, чтобы квалифицировать нарушение правил как лишение соперника явной возможности забить гол, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Локомотив» именно за безрассудный фол в данном игровом эпизоде», — говорится в заявлении на сайте РФС.

По итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков. На втором месте находится «Зенит» с 37 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (35 очков).