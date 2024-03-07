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Александер-Арнольд: «Сити» выиграл больше трофеев, чем «Ливерпуль», но наши ценнее

Александер-Арнольд: «Сити» выиграл больше трофеев, чем «Ливерпуль», но наши ценнее
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, в чём заключается разница между трофеями, которые выиграли мерсисайдцы, и теми, которые были завоёваны «Манчестер Сити».

«Оценивая эту эпоху в будущем, можно будет сказать, что, хотя они [«Манчестер Сити»] и выиграли больше титулов, а также, вероятно, являются более успешными, наши трофеи будут значить больше для нас и для наших фанатов из-за разницы в финансах клубов. Оба клуба построили сильные команды, но то, как это сделали мы, вероятно, будет более ценным для наших болельщиков», — приводит слова Александер-Арнольда Mirror.

Напомним, за последние шесть лет «Манчестер Сити» пять раз выиграл чемпионат Англии. За этот период только «Ливерпуль» смог отобрать у «горожан» этот трофей, что произошло в сезоне-2019/2020.

10 марта «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
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Турнирная таблица АПЛ
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