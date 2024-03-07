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Кураньи назвал лучшего российского футболиста, играющего в Европе

Кураньи назвал лучшего российского футболиста, играющего в Европе
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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи выразил мысль о том, что полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим российским футболистом, играющим в Европе.

«Лучший российский футболист, играющий в Европе? Мне трудно судить, потому что я видел не все матчи, пристально не следил. Наверное, сейчас сильнейший — Головин. Он один из ключевых игроков «Монако». А так, у всех российских футболистов, играющих в Европе, хороший уровень. Они заслуженно находятся в своих клубах», — сказал Кураньи.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после перехода из московского ЦСКА. Его действующее трудовое соглашение с клубом из чемпионата Франции рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами в 23 матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 30 млн.

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