«Спарта» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 7 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся чешская «Спарта» и английский «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Матч начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спарта»: Виндаль-Йенсен, Витик, Крейчи, Сёренсен, Пресиадо, Кайринен, Сольбаккен, Зелены, Бирманчевич, Кухта, Гараслин.

«Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, Куанса, Конате, Робертсон, Эндо, Эллиотт, Мак Аллистер, Гакпо, Нуньес, Диас.

В 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» прошла турецкий «Галатасарай», обыграв его по сумме двух встреч со счётом 6:4. В свою очередь, «Ливерпуль» не принимал участия в стадии 1/16 финала этого соревнования, поскольку на групповом этапе занял первое место в квартете Е.

Ответный матч между «Спартой» и «Ливерпулем» состоится 14 марта. Эта игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встреча начнётся в 23:00 мск.