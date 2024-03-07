В «Зените» ответили, изменится ли статус Радимова в клубе после прихода Зырянова

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, покинет ли экс-футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов пост советника клуба после того, как сегодня, 7 марта, было объявлено, что другой экс-игрок клуба Константин Зырянов назначен на должность советника председателя правления «Зенита».

«Зырянов стал советником вместо Радимова? В «Зените» будет два советника», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, в октябре 2022 года Радимов занял пост советника генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола.

Зырянов выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год. В составе «Зенита» полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».

После 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона сине-бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице.