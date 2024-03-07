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Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Наполи» в феврале

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Наполи» в феврале
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Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом команды в феврале.
Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

В пяти февральских матчах «Наполи» в Серии А Кварацхелия отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем своего клиента.

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